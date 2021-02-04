До -25: Рекордные морозы обещают в Беларуси на выходных 6 - 7 февраля

Морозы до -25 градусов ожидаются в выходные в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что на выходных, 6 - 7 февраля в Беларуси похолодает до -25 градусов, проинформировали БелТА в Белгидромете.

Усиление морозов ожидается уже ночью с пятницы на субботу. Так 6 февраля похолодает до -13…-18 градусов, местами морозы усилятся до -20. Теплее будет только в южных регионах всего -10…-12 в ночные часы. Также ночью и утром возможны небольшие снегопады.

А вот днем осадков практически не будет, термометры покажут при этом -7…-14 ниже ноля. Ветер на протяжении суток будет умеренным северного и северо-западного направлений.

В воскресенье, 7 февраля, морозы усилятся. В ночные часы температура опустится до -15…-22 градусов. Местами похолодает и до -23…-25 ниже ноля. Днем таких сильных морозов не будет, средняя температура установиться в пределах значений -7…-14 градусов.

При этом также осадков не будет, непродолжительные снегопады возможны только местами на Брестчине. Ветер при этом будет хоть и умеренным, но неустойчивым. Правда, в юго-западных регионах - порывистый. По прежнему непростая обстановка на трассах, местами - голодед.

Синоптики считают, что и в начале следующей рабочей недели с 18 по 12 февраля в Беларуси будет морозная погода.

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