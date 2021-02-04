Шесть человек пострадали в ДТП с Столбцовском районе, среди них двое детей

Подробности серьезного ДТП в Столбцовском районе с шестью пострадавшими, сообщили БелТА в пресс-службе УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария на трассе произошла около 07.30 утра в четверг, 4 февраля. На автодороге направлением Новый Свержень - Любковщина - Жигалки столкнулись легковая «Вольво» и грузовой МАЗ.

- Водитель иномарки ошиблась с выбором скорости, не учла при этом специфику погодных и дорожных условий из-за чего потеряла контроль над управлением. Во время заноса «Вольво» столкнулась со встречным МАЗом, - предварительно прокомментировали в ГАИ.

В результате аварии водитель «Вольво», трое взрослых пассажиров и двое пассажиров-детей, 8- и 7-летний школьники, с различными травмами были госпитализированы.

Проводится проверка.

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