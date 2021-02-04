Минэнерго обвинил Литву в фейках насчет потребления электроэнергии с БелАЭС

В Минэнерго Беларуси сказали, что в электричество, произведенное на Белорусской АЭС, Литва не потребляет.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В пресс-службе Белэнерго заявили, что информация, опубликованная в Литве и белорусских ресурсах насчет БелАЭС, не соответствует действительности.
Речь идет о данных, согласно которым 12% потребляемого в Литве электричества произведено на Белорусской АЭС. Затраты в месяц для Литвы составляют 11 миллионов евро
По заявлению Минэнерго, литовские парламентарии ретранслируют информацию о том, что «БелАЭс является причиной серьезных финансовых потерь и угрожает финансовому благополучию Литвы».
- Для наглядности приводятся некие данные о потреблении в Литве электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС. Это не соответствует действительности, - прокомментировали в Белэнерго.
Для опровержения этих данных пресс-служба Минэнерго ссылается на данные литовского системного оператора Litgrid.
- Величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси равна нулю, в соответствии с принятыми в Литве решениями о прекращении закупок белорусской электроэнергии, - подчеркнули в пресс-службе, опровергая информацию о 12% белорусского электричества.
Кроме того, в Минэнерго заявили, что с момента синхронизации первого энергоблока Белорусской АЭС с энергосистемой страны уже выработан первый миллиард кВтч электроэнергии.
- Весь этот объем был реализован для обеспечения внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии, - заявили в Минэнерго.
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