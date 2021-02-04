Лидеров вот каких партий позвали на Всебелорусское народное собрание. О многих из них вы даже не слышали

Лидеров вот каких партий позвали на Всебелорусское народное собрание.

На ВНС пригласили 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, руководители провластных партий и общественных объединений, государственных предприятий.

В интернет попал список руководителей партий, которых также пригласили на Всебелорусское народное собрание. Это председатель Белорусской спортивной партии Владимир Александрович, председатель Республиканской партии Владимир Белозор, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, председатель Социал-демократической партии народного согласия Сергей Ермак, председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, председатель партии БНФ Григорий Костусев, председатель Совета Белорусской патриотической партии Николай Улахович и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Громада» Сергей Черечень.

Отметим, что в этом списке нет лидера ОГП Николая Козлова, лидера КХП-БНФ Зенона Позняка и Дмитрия Кучука от партии "Зеленые".

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