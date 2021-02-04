BYPOL опубликовал письмо Кубракова в Совет Безопасности: в МВД опровергают документ

Письмо, в котором силовики предлагают жестче наказывать протестующих, в МВД назвали фейком. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На днях инициатива BYPOL выложила в сеть якобы письмо главы МВД Ивана Кубракова. В опубликованном документе содержится, что-то вроде просьбы к госсекретариату Совбеза повлиять на решения минских областных судов. Приводится такой пример, мол, суды в Минске в основном протестующих отправляют за решетку, а вот в регионах: Жодино, Червене, Слуцке, Березино участники протестных акций получают штрафы. Даже приводится статистика: что с 1 ноября в Минской области присужден только 1 арест и 83 штрафа, а вот в Минске 5 штрафов против 66 арестов.

- Подобная практика, по мнению ГУВД Мингорисполкома, ведет к формированию чувства безнаказанности и не способствует снижению протестной активности, - заявляет автор письма.

Документ ресурсу Onliner прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Она заявила, что появившееся в сети письмо не соответствует действительности и привела следующие аргументы:

- Во-первых, министр внутренних дел не может выражать позицию одного лишь ГУВД. А во-вторых, вопросы следственных действий, их оперативности никак не входят в компетенцию органов внутренних дел. Ну и в-третьих, дабы исключить сомнения, мы уточнили в канцелярии МВД. Ожидаемо, в отправленной корреспонденции такого письма не значится, - прокомментировала она.

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