Восстанавливается авиасообщение с Питером и Ростовом. А что с ценами? Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Из-за пандемии коронавируса всем авиакомпаниями мира сейчас, мягко говоря, не сладко. И «Белавиа» - не исключение. Весной 2020 года пришлось отменить многие рейсы, другие – сильно сократить. Если в хорошие времена (например, во время проведения вторых Европейских игр) «Белавиа» выполняла около 50 вылетов в сутки, то в течение последних 30 дней, по подсчетам «Комсомолки», самолеты белорусской авиакомпании вылетали в среднем только 20 раз в сутки. А в апреле-мае прошлого года эта цифра и вовсе была около 8. О нынешней загруженности сейчас ничего не сообщается, но по нашим наблюдениям – она небольшая.

Тем не менее, авиасообщение по чуть-чуть восстанавливается, отрываются новые рейсы. Например, весной, в разгар пандемии коронавиурса «Белавиа» открыла новый рейс в Вену. С 19 февраля «Белавиа» начинает летать в Дубай. Постепенно восстанавливается авиасообщение с российскими городами. С 12 февраля возобновляются рейсы в Санкт-Петербург (1 раз в неделю) с 13 февраля – в Ростов-на-Дону (тоже 1 раз в неделю).

Также увеличивается количество реи сов по маршруту Минск-Москва-Минск. Со следующеи недели улететь в Москву и вернуться в Минск можно не только по понедельникам, средам и пятницам, но также по четвергам и воскресеньям.

«Комсомолка» посмотрела цены на билеты. Билеты в Москву на ближайший рейс в эконом-класс уже распроданы. Остался только бизнес-класс по цене в 1000 рублей в одну сторону. А, например, слетать в Москву 11 февраля и вернуться 14 февраля стоит 118 евро.

Билетов в Санкт-Петербург и Ростов в продаже пока нет.

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