В этот раз – никаких планшетов. Вот что подарят делегатам Всебелорусского народного собрания

Вот что подарят делегатам Всебелорусского народного собрания.

В интернет попали фотографии подарков, которые дарят делегатам Всебелорусского народного собрания. Напомним, это стало традицией. В прошлый раз, в 2016 году, каждому из 2700 делегатов подарили по планшету Samsung Galaxy Tab A 7.0. Это планшет начального уровня, тогда такие стоили около 200 долларов. Интересно, что тогда подарки по вкусу пришлись далеко не всем – сразу после Всебелорусского народного собрания интернет запестрил объявлениями о продаже таких планшетов.

В этот раз подарки гораздо скромнее. Это портфель из кожзама, блокнот-органайзер, обычный блокнот, брошюра с программой развития страны на ближайшую пятилетку, две металлические шариковые ручки, комплект медицинских масок и флакончик с антисептиком.

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