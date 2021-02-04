Медцентрам Беларуси разрешили выполнять ПЦР-тесты на коронавирус Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Негосударственным учреждения здравоохранения Минздрав Беларуси разрешил выполнять ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 (коронавируса) для нужд системы здравоохранения. Об этом говорится в новом постановлении ведомства. Нюанс: это касается тех частных медцентров, у которых есть лицензия на проведение лабораторной диагностики.

По информации пресс-службы Минздрава, опубликованной 4 февраля, медцентрам также дали право применять к предельному максимальному тарифу повышающий коэффициент в размере до 1,5 пункта.

- Специалисты Минздрава и Министерства антимонопольного регулирования и торговли проработали вопрос законодательного закрепления нормы по оказанию лабораториями негосударственной формы собственности платных услуг населению по диагностике коронавирусной инфекции, - отмечается в сообщении.

Максимальную стоимость тестов также прописали в документе. Цена не должна превышать 79,5 руб. как отмечается, в российской столице за такое исследование просят около 77 белорусских рублей (2240 рос. руб.), в Украине - 140 рублей (1500 гривен), а в странах Западной Европы за тест ПЦР на коронавирус можно заплатить 381 руб. (120 евро) - 749 руб. (250 евро).