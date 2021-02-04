Витебчанка нашла в вещах покойного мужа фальшивые доллары и принесла их в обменник – возбуждено уголовное дело

Женщина попала под уголовное дело, пытаясь обменять фальшивые доллары своего покойного мужа. Фото: pixabay

Жительница Витебска обнаружила в вещах покойного супруга доллары и решила обменять их, однако кассир одного из банковских отделений усомнилась в подлинности банкноты и вызвала милицию. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники милиции выяснили, что 58-летняя женщина пыталась обменять фальшивую стодолларовую купюру. По ее словам, деньги она нашла примерно неделю назад во время уборки дома. Банкнота находилась в вещах мужа, который умер 15 лет назад. Мужчина работал столяром, в связи с чем его вдова предположила, что эти деньги он мог получить в качестве оплаты. Фальшивую банкноту изъяли, возбуждено уголовное дело.

В УВД Витебского облисполкома напомнили, что в случае обнаружения денег, в подлинности которых человек сомневается, то он должен вызвать милицию, поскольку за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной национальной или другой валюты предусмотрена уголовная ответственность. Наказание за это – ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

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