Белорусы живут дольше, зато чаще стоят на учете у психиатра и нарколога

В Беларуси живут дольше, чем в России, но чаще умирают из-за отравления алкоголем или суицида. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На сайте Белстата появились данные статистического анализа разных сфер жизни жителей Беларуси и России. В информационном сборнике - данные о социально-экономическом положении Беларуси и России в 2019-ом году в сравнении с предыдущими годами.

Во внушительном документе - данные о населении Беларуси и России, занятости и доходах, проблемах соцсферы, продолжительности жизни, заболеваемости и так далее.

Так согласно данным за 2019-ый год белорусы живут на год дольше за россиян. Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси составляет 74 года, а в России - 73 года. При этом выше и средний возраст жизни белорусов - 40,7 года против 40,2 для россиян.

И у белорусов, и у россиян самыми частыми являются заболевания органов дыхания. На первом месте эти болезни и в 2019-ом году. На 10 тысяч пациентов РБ этот диагноз более чем у 42,4 тысячи, в РФ - свыше чем у 35,6 тысячи заболевших. После органов дыхания идет травматизм, отравления, последствия внешних причин. А затем - болезни системы кровообращения.

Еще белорусы опережают россиян по психическим расстройствам и алкогольным психозам. Больше всего под диспансерным наблюдением и в Беларуси, и в России находится людей со злокачественными новообразованиями (в РБ - 3350 на 100 тысяч человек, в РФ - 2677 пациентов)

В соотношении с численностью населения в Беларуси больше, чем в России, на учете пациентов с психическими расстройствами (1161 и 982 человека на 100 тысяч населения), а также больных алкоголизмом и алкогольными психозами (1795 против 768).

Наркоманов и токсикоманов на учете в Беларуси меньше, чем в России. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но зато в Беларуси меньше под диспансерным наблюдением в процентном соотношении больных сифилисом (23 в РБ и 85 в РФ человек на 100 тысяч населения), туберкулезом (36 на 86), наркоманией и токсикоманией (102 и 147 соответственно).

Ниже в Беларуси и производственный травматизм. В Беларуси показатель на тысячу работников всего 0,5, когда в России - 1,2. Меньше в Беларуси и смертей на производстве: 0,029 на 1000 работников против 0,053 в России.

Хотя в целом смертность в Беларуси выше, чем в России. В 2019-ом году в Беларуси умерли 12,8 человек на 1000 населения, а в России - 12,3. Поэтому и естественная убыль населения в Беларуси выше: 3,5 человека, а в России - 2,2.

Самой частой причиной смерти и россиян, и белорусов являются заболевания системы кровообращения. При этом в Беларуси от этих болезней люди умирают чаще. Второй по частоте причиной смертей являются новообразования, а на третьем месте - внешние причины.

Более высокая, чем в России, в Беларуси и смертность от алкогольных отравлений и самоубийств. Здесь приводятся данные по трудоспособному населению. И оказалось, что в 2019-ом году белорусы чаще, чем россияне, погибали от случайных алкогольных отравлений (22,4 против 8,6 случаев на 100 тысяч населения). Выше смертность от суицидов (21,9 против 14,9 случая) и случайных утоплений (5,5 и 3,3 случая).

В Беларуси лучше, чем в России, только ситуация со смертями от несчастных случаев, связанных с транспортом, (в РБ 9,8 на 100 тысяч населения, а в России - 16,2) и убийствами (3,8 и 7,2 случая).

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