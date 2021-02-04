Еще два человека признаны политзаключенными в Беларуси

Политзаключенных в Беларуси стало больше на два человека. Фото: Сергей ГАПОН

Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек в Беларуси. Это Стефан Лазовик, которого осудили 26 ноября 2020 года в Горках по обвинению в хулиганстве на 1 год лишения свободы, и Виктор Лосик, обвиняемый в хулиганстве и осквернении сооружений и порче имущества. Об этом сообщается на сайте незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна».

Стефан Лазовик был задержан 16 сентября 2020-го, его подозревали в том, что он сделал надпись «Он проиграл и стал убивать. Скот, уходи!» на остановке в Горках. По данным правозащитников, под давлением следователей мужчина признал причастность к нанесению этих надписей. Ему также предложили записать видео с раскаянием, он отказался.

Виктора Лосика задержали 7 декабря прошлого года в поселке Хатежино Минского района. Его обвиняют в том, что он вывесил на мосту чучела с фотографиями министра внутренних дел и председателя избирательной комиссии Хатежинского участка для голосования с надписью «Не забудем, не простим!». Кроме того, Лосика обвиняют еще и в том, что он рисовал «Погоню» на опорах моста. В настоящее время он находится в СИЗО Жодино.

Правозащитники потребовали незамедлительно выпустить на свободу Лосика и Лазовика и прекратить их уголовное преследование. Они также требуют освободить всех политзаключенных в Беларуси и прекратить политические репрессии в республике.

Добавим, что по данным «Весны» в настоящее время в Беларуси уже 226 политзаключенных.

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