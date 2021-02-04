В ЕАЭС и Союзном государстве Беларуси и РФ не собираются вводить единую валюту Фото: REUTERS

В Евразийском экономическом союзе нет предпосылок для введения единой валюты, поэтому такая тема не обсуждается, заверил член Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков. Такая информация прозвучала 4 февраля на онлайн-пресс-конференции в Алматы. Напомним, в ЕАЭС входят страны: Россия, Беларусь, Казахстан и Армения.

- Нет таких планов и в Стратегии развития до 2025 года, переговоры об этом не ведутся, - цитирует interfax.by Жаксылыкова.

Кроме всего прочего, введение единой валюты не предусмотрено ни одним документом, отметил он.

Также нет планов по введению единой валюты в Союзном государстве России и Беларуси. Информацию об активной работе над дорожной картой о единой валюте Беларуси и РФ назвали фейком в Национальном банке РБ, сообщило агентство.