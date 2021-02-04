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Назван срок иммунитета после российской вакцины от COVID «ЭпиВакКорона»

Это второй препарат из РФ, который поступил в Беларусь для вакцинации от коронавируса
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Создатели второй российской вакцины от коронавируса назвали предполагаемый срок иммунитета после прививки.

Создатели второй российской вакцины от коронавируса назвали предполагаемый срок иммунитета после прививки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты центра «Вектор», которые разработали вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», рассказали, какой срок иммунитета будет после нее у привитых людей.

Они ожидают, что этот препарат сможет обеспечивать иммунитет от COVID-19 в течение года после введения.

По словам и. о. заместителя гендиректора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяны Непомнящих, несколько дней назад завершились пострегистрационные клинические исследования на добровольцах, чей возраст старше 60 лет. Серьезных побочных эффектов специалисты не выявили.

– Как известно, в случае с ковидом это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь... В большинстве своем люди или не жаловались, или жаловались только на небольшую болезненность в месте инъекции, – уточнила она, ее цитирует ТАСС.

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