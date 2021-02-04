Директор минского ГУМа задержан при получении взятки в 2525 рублей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Слухи о задержании в Минске директора «ГУМа» оказались не фейком. Информацию подтвердили 4 февраля в Следственном комитете. Руководителя столичного магазина подозревают в коррупции, в отношении его уже возбуждено уголовное дело.

Как рассказала в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» официальный представитель СК Юлия Гончарова, вечером 2 февраля директора задержали оперативники ГУБОПиК МВД во время получении взятки «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Также названа сумма взятки. По информации СК, это 2525 белорусских рублей. Отметим, что необычная сумма взятки в эквиваленте составляет 800 евро.

Еще Гончарова добавила, что незаконная деятельность директора ГУМа была системной - такие данные есть у следствия. Сейчас ведется расследование преступления.

Как известно, главой ОАО «ГУМ» является Александр Крепак, который пришел на эту должность в мае 2020 года. До этого он был заместителем председателя Минского горисполкома.