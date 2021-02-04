Тихановская, Колесникова и Цепкало вошли в список номинантов на Нобелевскую премию мира 2021

Мария Колесникова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, а также политические активистки Мария Колесникова и Вероника Цепкало попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира-2021. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Авторы обзора номинантов отметили, что эти три женщины выдвинуты за их борьбу за честные выборы и за вдохновение мирной оппозиции против режима Лукашенко.

Протесты в Беларуси вспыхнули после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. Люди вышли на улицы, чтобы показать свое несогласие с озвученными ЦИК данными. После того, как против мирных митингующих силовики применили насилие, протесты усилились, участники акций требовали проведения новых честных выборов и прекращения насилия и репрессий.

Светлана Тихановская и Вероника Цепкало вынуждены были покинуть Беларусь. Марию Колесникову обвинили по 3 части 361-й статьи Уголовного Кодекса Беларуси – «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет». Расследование ее дела продолжается. Сама Колесникова находится под стражей.

Читайте также:

Стало известно, президент какой страны выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2021 года

Ранее на соискание Нобелевской премии мира Колесникову, Тихановскую и Цепкало выдвинули в парламенте Норвегии (подробности).

Мария Колесникова прокомментировала отказ МВД возбуждать уголовное дело по фактам похищения и угроз

Заявление о возбуждении уголовного дела она подала еще 10 сентября (подробности).