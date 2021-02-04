В БелЖД открыли продажу билетов на поезда в Россию и рассказали, какие документы должны иметь пассажиры

В БелЖД открыли продажу билетов на поезда в Россию Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусская железная дорога объявила о начале продажи билетов на поезда, следующих в Россию. Напомним, с 8 февраля РФ возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью. Восстановление движения пассажирских поездов в Россию, которое было прервано из-за пандемии 5 апреля 2020 года по инициативе российской стороны, пройдет поэтапно. А первый поезд в московском направлении отправится в понедельник, 8 февраля, из Минска в 22.10.

Мест осталось уже совсем мало: 12 плацкартных и 19 купейных (по данным на 20.00 4 февраля). Цены билетов, по сравнению с маршрутками, недешевые: 116 рублей в вагоне купе, почти 215 рублей - купе. Кстати, есть еще места СВ - они стоят по 431 руб.

В информации БелЖД отмечается, что путешествовать на железнодорожном транспорте в направлении РФ и Беларуси могут только белорусы и граждане России.

Также стало известно, что необходимо для поездки, кроме паспорта: пассажирам нужно иметь при себе оригинал или копию медицинского документа об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Этот документ может быть на бумажном носителе или в электронном виде. Тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы.

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