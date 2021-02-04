Посол США Джули Фишер пообещала поддержку народу Беларуси после встречи со Светланой Тихановской

Джули Фишер и Светлана Тихановская провели переговоры. Фото: telegram

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась 4 февраля с послом США Джули Фишер. Об этом сообщили в пресс-службе Тихановской.

Во время встречи с американским дипломатом Тихановская отметила, что для нее это большая честь – приветствовать нового посла США в Беларуси.

– Дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему, – сказала она.

Тем временем Джули Фишер после встречи с Тихановской пообещала, что США и дальше будут выступать в поддержку народа Беларуси, который столкнулся с беспрецедентной жестокостью. Ее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте посольства.

– США будут продолжать поддерживать народ Беларуси и людей, которые сталкиваются с беспрецедентной жестокостью при осуществлении своих свобод, – написала Фишер.

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На встрече обсудили ряд вопрос, в том числе «Акт о демократии в Беларуси» (подробности).