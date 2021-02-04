Фотофакт: необычная авария с участием трех авто в Минске

Авария с участием трех авто произошла в Минске. Фото: ГАИ

На Смиловичском тракте в Минске вечером 4 апреля, при сложных дорожных условиях, произошла авария с участием троих авто, одно из них - грузовое. Как было дело, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Началось все с легковушки Skoda, водитель которой, по предварительным данным, не справился с управлением: машину занесло, и она врезалась в металлическое ограждение. От этого удара «Шкоду» отбросило с третьей в первую полосу движения - и там легковушка столкнулась с грузовиком «ГАЗ». Тот от удара выехал на обочину и врезался в столб фонаря.

Но на этом все не закончилось: далее из-за заноса Skoda столкнулась c Citroen, который шел по второй полосе. К счастью, в ДТП никто из водителей и пассажиров не пострадал. Автомобили, конечно, получили механические повреждения. Инспекторы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, добавили в столичной ГАИ.