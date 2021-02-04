Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом

Некоторые люди невосприимчивы к вирусу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученый объяснил, почему некоторые люди не заболевают COVID-19. Оказывается, такое возможно, если человек уже переболели другим коронавирусом или недавно перенес вирусную инфекцию, а также у него есть местный иммунитет. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Эксперт пояснил, что антитела показывают, что организм встречался с возбудителем болезни. Однако часть людей просто не восприимчива к заболеваниям, к примеру, к ВИЧ.

– При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, – это еще на этапе научной дискуссии, – уточнил он, его слова приводит агентство «РИА Новости».

Специалист назвал несколько версий. Одна из них – перенесенный эпизод заболевания, которое вызвал другой коронавирус (то есть наличие перекрестного иммунитета). Вторая гипотеза связана с тем, что перед встречей с SARS-CoV-2 человек уже переболел другой вирусной инфекцией, в результате у него повысился уровень интерферонов. Если их очень много, то в организме уменьшается восприимчивость к вирусным инфекциям.

Еще одна версия – возможное существование местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, мешающих проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из механизмов эффективен – это предмет научной дискуссии, заключил эксперт.

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