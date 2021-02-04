Доставал около часа: житель Браслава выловил 15-килограммовую щуку

Огромную щуку поймал рыбак из Браслава. Фото: braslav-star.by

Любитель рыбалки из Браслава Олег Адамцов смог поймать на озере Снуды огромную щуку. Рыба весит 14,8 килограмма.

Такой улов у него был во время рыбалки жерлицей с флажком, сообщает «Браслаўская звязда».

По словам рыболова, доставал щуку он около часа. Он пояснил, что поднять такой огромный экземпляр и завести его в лунку, не порвав снасти, быстро было невозможно.

Свой улов рыболов доставал около часа. Фото: braslav-star.by

Недавно рыбаки из Кличева выловили на Чигиринском водохранилище 14-килограммовую щуку. Они тоже ловили ее на жерлицу с флажком.

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Он занимается рыбалкой уже долгие годы, но такой огромный экземпляр ему попался впервые (подробности).

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завесила она на 13 килограммов 200 граммов. Длина трофея – 115 см (подробности).