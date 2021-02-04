Всех сотрудников магазина Symbal.by отправили на «сутки»: стало известно, как проходили суды

Всех сотрудников symbal.by отправили на "сутки". Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Суды над сотрудниками магазина сувениров Symbal.by завершились 4 февраля. Все задержанные получили «сутки». Об этом сообщил на своей странице в Facebook создатель Symbal.by Павел Белоус.

В частности, сегодня рассматривались дела Анастасии Трофимчик и Ольги Игнатович. Обе получили по 15 суток.

Павел Белоус рассказал подробности судебных заседаний.

– Сегодня, 4 февраля, в суде над сотрудниками symbal.by Ольгой Игнатович и Анастасией Трофимчик милиционер в маске и с измененными именем и фамилией рассказал о событиях 30 января, когда к нам пришли с проверкой из ОБЭП, забрали все документы, продукцию и задержали четверых сотрудников: «С утра мне поступил звонок о том, что на Машерова,18 проходит несанкционированное мероприятие. В 11:30 я был в магазине и через окно видел, что на прилавке размещается незарегистрированная символика в виде бело-красно-белых флагов. Я зашёл в магазин, увидел это воочию, вернулся на рабочее место и в 19:30 приехал снова в магазин и отвёл двух сотрудниц для дальнейшей дачи показаний по поводу несанкционированного мероприятия. По пути в автомобиль они упирались, отказывались пройти со мной, выказывали недовольство», – написал Белоус.

Он добавил, что в итоге по статье 23.4 за неповиновение милиции Ольга Игнатович и Анастасия Трофимчик в суде Советского района Минска получили от судей Федоровой и Шатило по 15 суток.

Их, как и двух других сотрудников (Никиту Бровку и Ксению Миклашевскую, которые 3 февраля получили по 20 суток), ждет еще рассмотрение дел по статье 23.34 (за пикет путем размещения БЧБ-флагов на прилавке магазина).

По словам Белоуса, задержанные девушки рассказали об условиях содержания на Окрестина. В их камере 11 человек, при этом спальных мест шесть. За шесть дней нахождения в изоляторе им так и не принесли матрасы, постельное белье. Они спят на голых нарах, на полу или деревянной скамейке. В камере довольно холодно, передачи задержанные не получают, кроме лекарств.

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