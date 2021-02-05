«Облил двери бензином». Следственный комитет рассказал подробности поджога опорного пункта в сентябре в Бобруйске

Мужчину в Бобруйске будут судить за поджог пункта охраны правопорядка. Фото: Следственный комитет.

Следственный комитет рассказал, кто поджег пункт охраны правопорядка в Бобруйске и как это было. Подробности описывает БЕЛТА со ссылкой на начальника УСК по Могилевской области Владимира Шалухина.

Инцидент прозошел 28 сентября. 42-летний мужчина, будучи пьяным, разбил стекло окна над входной дверью опорного пункта, облил двери бензином, который принес с собой и поджег. В помещении возник пожар, его потушили сотрудники МЧС. Пострадали внутренняя отделка стен, потолка и пола, двери , электропроводка, электрооборудование и имущество, которое было в помещении.

Мужчина на некоторое время уехал в Россию, но как только вернулся домой, его сразу же задержали сотрудники милиции.

- На допросе мужчина пояснил, что под воздействием призывов деструктивных Telegram-каналов своими действиями хотел навредить сотрудникам милиции. Обвиняемый нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - рассказал Владимир Шалухин.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. Ущерб он должен будет возместить. Сейчас бобруйчанин под стражей, его ждет суд.

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