В Минске на Притыцкого опрокинулся легковой автомобиль. Фото: скриншот с видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на улице Притыцкого опрокинулся легковой автомобиль. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполком.

- ДТП произошло в четверг, 4 февраля. Удалось установить, что за рулем автомобиля «Лада Ларгус» находился 59-летний водитель. Он ехал по улице Притыцкого в направлении улицы Берута. При выборе скорости мужчина не учел состояние дороги и допустил занос авто. После этого машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в ограждение. Произошло опрокидывание, - пояснили в ведомстве.

В аварии никто не пострадал. У машины механические повреждения.

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