Ночью смертельная авария на Партизанском проспекте: автомобиль врезался в столб

Авария на Партизанском проспекте унесла жизнь водителя. Фото: Сергей ГАПОН

В ночь на 5 февраля в Минске произошла авария со смертельным исходом. Это случилось в 2 часа 20 минут, рассказал старший госавтоинспектор отдела технического надзора ГАИ ГУВД Мингорисполкома Иван Шмарловский.

-Водитель автомобиля «Мазда», проезжая около дома №150 по Партизанскому проспекту, не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на мачту освещения, - рассказал Шмарловский.

Водитель получил травмы, от которых умер на месте происшествия. Мужчине было 28 лет.

Госавтоинспекция напоминает: учитывайте ограничения скорости, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние вашего автомобиля, дорожные и метеорологические условия и другие факторы, влияющие на видимость, когда выбираете скорость движения!

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