Вот что делают доверчивые люди по совету мошенников, а потом у них пропадают деньги

Мошенники уговаривают людей установить на телефон приложение удаленного доступа, а потом крадут их деньги. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

О новом способе обмана, когда злоумышленники, представляясь банковскими работниками, убеждают людей установить на телефон приложение, а потом с помощью него крадут деньги, «Комсомолка» недавно писала. В Следственном комитете рассказали несколько историй, когда мошенники применили именно этот способ.

-26 декабря 2020 года 36-летней жительнице Клецка позвонил незнакомец, который представился работником банка. Он предложил женщине установить на смартфон приложение удаленного доступа, а потом открыть мобильный банкинг и ввести свои данные. В результате, завладев реквизитами банковской карты, злоумышленник похитил с карт-счета женщины более 200 рублей, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Похожий случай произошел в Дзержинском районе. С 57-летней жительницей Фаниполя мошенник связался через мессенджер. Он также представился сотрудником банка и уверил, что она должна установить приложение, которое якобы поможет избежать хищения денег с карты. Как только женщина установила приложение, с ее счета исчезло 400 рублей.

Только за январь в Минской области возбуждено 341 уголовное дело по фактам хищения путем использования компьютерной техники, в большинстве случаев потерпевшие сами передавали злоумышленникам данные своих карт.

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