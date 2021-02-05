В Ганцевичском районе 98-летняя одинокая женщина победила коронавирус

98-летняя женщина выздоровела от коронавируса. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

98-летняя долгожительница выздоровела от коронавирусной инфекции в Ганцевичском районе. Об этом рассказывает Першы Рэгіён.

Пенсионерку зовут Екатерина Ивановна Бруй, она родилась 1 июля 1922 года. У женщины много хронических заболеваний. Считается, что у людей старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, коронавирус может вызвать непоправимые последствия. Но Екатерина Ивановна справилась с ковидом.

Женщина уже несколько лет живет в больнице сестринского ухода в Денисковичах. У нее нет родственников, только брат, который иногда навещает женщину. Как рассказали изданию медики, которые присматривают за пенсионеркой, та не встает с постели и имеет проблемы со зрением. Но по натуре долгожительница - борец и не любит жаловаться. Единственное, чего не хватает пенсионерке – общения.

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