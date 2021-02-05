Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Александра Лукашенко

Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Александр Лукашенко. Фото: БелТА

Командир минского ОМОНа рассказал о самом дорогом подарке от Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство Sputnik.by со ссылкой на журнал «Спецназ».

По словам Балабы, самым дорогим подарком для личного состава стал визит Александра Лукашенко.

- Александр Лукашенко накануне Нового года приехал к нам, чтобы поблагодарить за службу и выразить слова поддержки. Это дорогого стоит, - подчеркнул командир минского ОМОНа.

Он добавил, что во время визита Лукашенко интересовали бытовые условия сотрудников милиции.

- Мы благодарны Александру Лукашенко за то, что с его стороны не было никаких недосказанностей, недомолвок при постановке и выполнении нами задач. В Беларуси в августе 2020 года по украинскому сценарию развития событий не произошло именно по той причине, что у главнокомандующего Александра Лукашенко была твердая позиция, - заявил Балаба.

Дмитрий Балаба рассказал и о подробностях вручения Лукашенко черного берета 30 декабря 2020 года.

- На протяжении достаточно длительного времени нами принимаются судьбоносные решения. И именно на Совете командиров накануне приезда на базу нашего отряда Александра Лукашенко и состоялось обсуждение вручения ему черного берета, - сообщил командир минского ОМОНа.

По словам Балабы, в положении о черном берете отмечено, что вручать черный берет можно не только сотрудникам ОМОНа, но и людям за особые заслуги.

- После обсуждения на Совете командиров единогласно было принято решение о том, что Лукашенко станет обладателем черного берета – символа доблести и мужества, - резюмировал Балаба.

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