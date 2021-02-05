Белые и черные. Ученые выясняли, как цвет защитной маски влияет на восприятие человека окружающими

Те, кто носит синие маски, вызывают у окружающих чувство тревоги, установили исследователи. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Ученые выяснили, что восприятие человека в обществе зависит от цвета защитной маски, которую он носит в целях профилактики распространения ковида. Исследование проводили в университете Южной Флориды, сообщает БелНовости.

Более 4500 тысяч человек в ходе исследования смотрели на фото людей в масках разного цвета, а потом рассказывали, как бы они отнеслись к этим персонам при личной встрече. Выяснилось, что выше всего рейтинг доверия у тех, кто носит белые и черные маски. Причем черные оказались предпочтительнее. Менее всего люди склонны доверять тем, у кого на лице прозрачный респиратор, а люди, на которых надета синяя маска, вызывают у окружающих тревогу.

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