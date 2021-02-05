В Беларуси 5 февраля ожидается небольшой снег и гололедица

Погода в Беларуси на 5 февраля
Фото: Инна КОРСАК
В Беларуси в пятницу, 5 февраля, ожидается небольшой снег и гололедица. Об этом сообщили на сайте Pogoda.by.
В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах Беларуси пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер будет преобладать северо-западный, западный умеренный.
Днем температура воздуха опустится до минус 10 градусов.
В Минске также прогнозируется небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром составит от минус 9 до минус 11 градусов, днем – от минус 6 до минус 8 градусов, а вечером – от минус 8 до минус 10 градусов.
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