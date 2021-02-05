Милиция Жодино выясняет, кто напоил 13-летнего мальчика так, что тот попал в больницу

Пьяного ребенка нашли на вокзале, он вел себя так, что окружающие забеспокоились за его жизнь. Фото: кадр из видео Жодинского РОВД.

13-летний мальчик попал в больницу после того, как употребил большое количество спиртного. Его заметили на вокзале «Жодино Южное». Ребенок был в таком состоянии, что окружающие испугались за его жизнь и вызвали скорую помощь, рассказывает Першы Рэгіён.

В крови у мальчика оказалось 2,4 промилле алкоголя. Для взрослого человека это считается средней степенью опьянения и эквивалентно 2,5 литра пива.

Мальчика забрали в больницу, его жизнь вне опасности. Милиция выясняет, кто напоил школьника или помог ему достать спиртное.

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