Фотофакт. В Жировичском монастыре обнаружили росписи, которые сделал Роман Бондаренко

В Жировичском монастыре обнаружили росписи, которые сделал Роман Бондаренко. Фото: gs.by

В Жировичском монастыре обнаружили росписи, которые сделал Роман Бондаренко. Об этом сообщает «Газета Слонiмская».

Вместе с другими учащимися Минского архитектурно-строительного колледжа Бондаренко расписывал трапезную в 2007 году. Рядом с росписью находится табличка с именами тех, кто ее производил. Первый среди художников – Роман Бондаренко.

Рядом со стеной, на которой выполнена роспись, находится табличка с именами тех, кто ее производил. Фото: gs.by

Напомним, что Роман Бондаренко скончался в больнице 12 ноября 2020 года после того как его избили неизвестные.

В отношении врача-анестезиолога Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина, которые передал журналистам данные о том, что в крови Бондаренко не было следов алкоголя, было возбуждено уголовное дело. Возбуждено уголовное дело и в отношении журналиста портала tut.by Катерины Борисевич. Она, как и Сорокин, обвиняется в разглашении медицинской тайны.

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Он добавил, что на врача Сорокина никто не оказывал давления. (подробности)

Генпрокуратура передала в Мингорсуд уголовное дело в отношении журналистки tut.by Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина.

В отношении Борисевич и Сорокина мера пресечения остается без изменения. Они заключены под стражу. (подробности)