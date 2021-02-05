В Минске 5 февраля будут активно убирать снег Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске 5 февраля объявили днем уборки территорий от снега. Об этом сообщает БелТА.

- Накануне снега выпало очень много. И нам нужно в сжатые сроки его убрать. Я призываю автовладельцев взять в руки лопаты и расчистить места для парковки в своих дворах. Ну а субъекты хозяйствования должны будут работать на своих закрепленных территориях, - заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Он добавил, что главным санитарным врачам Минска было поручено взять на контроль уборку. Особое внимание будет уделено главным въездным артериям.

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