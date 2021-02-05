“Температура до 38”. Врач-инфекционист рассказал о побочных эффектах от вакцины Спутник V

От российской вакцины никто не умер, рассказал врач. Фото: ЗВОНАРЕВ Валерий.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Игорь Стома рассказал о побочных эффектах, которые могут наблюдаться после вакцинации российской вакциной Спутник V. Об этом сообщает Минск-Новости со ссылкой на ОНТ.

Медик отметил, что российская вакцина имеет неплохой профиль безопасности, что не исключает побочных действий у тех, кому сделают прививку.

-У некоторых привившихся может проявляться болезненность в месте иньекции, у ряда людей может быть лихорадка в течение одного-двух дней – подняться температура до 38 градусов, - отметил Игорь Стома.

При этом медик уточнил, что наличие побочных эффектов зависит от индивидуальных особенностей организма.

-Непосредственно от вакцины никто не умер, - добавил Игорь Стома.

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