Фотофакт. Вот как выглядит трибуна, с которой будет выступать Лукашенко на ВНС

Появилось фото трибуны, с которой будет выступать Лукашенко на ВНС. Фото: телеграм-канал ВНС

В сети 5 февраля опубликовали фото трибуны, с которой будут выступать Александр Лукашенко, а также участники Всебелорусского народного собрания. Фото были размещены в телеграм-канале ВНС.

- Вы можете посмотреть, как выглядит трибуна, с которой будет выступать Александр Лукашенко и участники на ВНС. Первыми ее увидели специалистами, которые занимались монтажом. С фасада трибуну увидят белорусы, которые будут смотреть Всебелорусское народное собрание во время трансляции, а именно с этого ракурса ее видят выступающие, - говорится в сообщении.

Появилось фото трибуны, с которой будет выступать Лукашенко на ВНС. Фото: телеграм-канал ВНС

Напомним, что Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля. В эти же дня государственные телеканалы будут вести трансляцию форума.

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