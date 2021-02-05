Пьяный выронил девушку из неисправного погрузчика и она погибла. Вот как его накажут

Пьяный тракторист посадил девушку в неисправный погрузчик, и она выпала из кабины. Фото: ГАИ.

В Толочинском районе суд рассмотрел дело о гибели молодой женщины, которая выпала из погрузчика «Амкодор». Это произошло 23 сентября 2020 года. 27-летняя женщина села в кабину к знакомому трактористу одного из сельхозпредприятий.

«Амкодор» был неисправен – барахлила тормозная система. и не прошел техосмотр, а сам36-летний тракторист был нетрезв и у него не было прав на управление транспортным средством такой категории. Девушку он посадил в кабину с незапертой дверью. Она выпала из кабины на проезжую часть и умерла на месте от полученных травм.

В крови у мужчины нашли 2,4 промилле алкоголя.

Суд приговорил тракториста к пяти годам лишения свободы за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области. Еще пять лет он не имеет права управлять транспортными средствами.

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