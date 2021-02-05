В Беларуси золотовалютные резервы за январь 2021 года снизились на 265 миллионов долларов. Фото: БелТА

В Беларуси золотовалютные резервы за январь 2021 года снизились на 265 миллионов долларов. На 1 февраля 2021 года по предварительным данным они составили 7,2 миллиарда долларов. Такие данные приводит пресс-служба Национального банка Беларуси.

Снижение золотовалютных резервов за январь 2021 года было связано с тем, что правительство и Нацбанк погашали внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте, общая сумма которой 410,6 миллионов долларов. Также это была связано и с тем, что уменьшилась стоимость монетарного золота.

Поддержать уровень золотовалютных резервов в январе 2021 года позволило поступление иностранной валюты в бюджет страны, в том числе продажа ценных бумаг Министерством финансов.

В соответствии с утвержденной денежно-кредитной политикой золотовалютные резервы на 1 января 2022 года должны составлять не менее 6 миллиардов долларов.

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