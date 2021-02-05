В Беларуси спасатели за сутки помогли вытащить из снежных заносов 61 авто Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси спасатели за сутки помогли вытащить из снежных заносов 61 авто. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- В четверг, 4 февраля, на территории страны прошли сильные снегопады. В Гродно высота снежного покрова составила 47 сантиметров. Сотрудники МЧС оказывали всевозможную помощь, которая касалась извлечения машин из-под снежных заносов. Всего спасатели помогли вытащить 61 автомобиль, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что 4 февраля также были зафиксированы случаи падения деревьев. В Минской области – 1 случай, в Могилевской – 4 случая.

- Спасатели проводили работу по распиловке и уборке упавших деревьев. Никто не пострадал, - рассказали в МЧС.

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