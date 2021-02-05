Заболевания десен увеличивают риск осложнений при COVID-19

Посетите стоматолога - возможно, вам нужно лечить пародонтоз, чтобы избежать риска осложнений от ковида. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заболевания десен могут привести к тому, что ковид пройдет у человека намного тяжелее. Об этом сообщает pogovorim.by со ссылкой на Журнал клинической пародонтологии.

Вероятность развития осложнений у пациентов с пародонтозом в 7,7 раза выше, они в 3,5 раза чаще попадают в реанимацию, в 4,5 раза чаще нуждались в подключении к аппарату ИВЛ, и в 9 раз чаще умирали, чем пациенты без пародонтоза. Это установили исследователи, проанализировав данные 568 человек.

"Бактерии во рту пациентов с пародонтозом могут вдыхаться и вызывать легочные инфекции. При COVID-19 это может увеличить риск смерти", - отметил один из авторов статьи, профессор Мариано Санс из Университета Комплутенсе в Мадриде.

Исследователи рекомендуют заботиться о полости рта, чтобы снизить риск развития тяжелой формы СОVID-19.

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