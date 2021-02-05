Богдан заявила, что Беларусь по заболеваемости COVID-19 вышла на волнообразное плато

Богдан заявила, что Беларусь по заболеваемости коронавирусом вышла на волнообразное плато. Фото: sb.by

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эмире программы «Будни» на «Альфа-Радио» заявила, что Беларусь по заболеваемости COVID-19 вышла на волнообразное плато. Ее слова приводит издание sb.by.

- В среднем на данный момент в Беларуси за сутки выявляют около 1700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Нам удалось выйти на волнообразное плато, - пояснила Богдан.

По ее словам, несмотря на высокие выявления COVID-19, у пациентов стали реже встречаться формы болезни, при которых необходима госпитализация. Она добавила, что меньше остается и тех, у кого была выявлена легкая форма пневмонии. Это позволяет постепенно возвращать учреждения здравоохранения к привычному формату работы.

Богдан рассказала, что никто не намерен останавливать работу по противодействию распространения COVID-19.

Что касается какого-либо прогноза о том, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом в Беларуси, Елена Богдан сообщила, что его дать сложно.

- Ситуация повторяет ежегодную сезонную заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Но их на сегодняшний день практически нет. К примеру, мы не выявляем вирус гриппа, который типичен для февраля. Его заместил COVID-19, - резюмировала Богдан.

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