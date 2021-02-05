Лукашенко: Беларуси нужны прорывные, инновационные технологии

Лукашенко заявил, что Беларуси нужны инновационные, прорывные технологии. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 5 февраля, в пятницу, на церемонии вручения дипломов наук и аттестатов профессора заявил о том, что Беларуси сегодня нужны прорывные, инновационные технологии. Его слова приводит БелТА.

- Беларуси нужны инновационные, прорывные и эффективные решения. И это отличный шанс, чтобы заявить о себе для тех, кто действительно озабочен развитием науки и судьбой своей страны. Наука сегодня является важнейшим фактором укрепления независимости и суверенитета страны. И именно сейчас возрастает значимость стратегических прогнозов и точности экспертных решений, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что на пятилетку были поставлены большие цели.

- У нас большие планы на пятилетку. Мы намерены значительно увеличить наукоемкость ВВП и выйти на уровень инновационного развития стран – лидеров Восточной Европы. Также мы хотим продвинуться по таким направлениям, как инновационное здравоохранение, национальный электротранспорт, умные города, биотехнологии и другим. Но без вас – люди науки, без вашего участия в проектах нам вряд ли удастся все реализовать, - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук девяти ученым. Среди них представители медицинских, педагогических, исторических, технических, юридических, экономических, сельскохозяйственных наук. Он поздравил всех с очередным этапом в карьере и новым статусов, который позволяет открыть дополнительные возможности.

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