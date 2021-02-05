Эксперт рассказал, почему нельзя давать свой телефон в руки чужому человеку даже на минуту

Попросили телефон на минутку? Даже за минутку могут обокрасть! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Попросить на пару минут ваш телефон могут под разными предлогами – позвонить, проверить свою барахлящую сим-карту, поближе разглядеть дизайн, проверить, как работает та или иная функция… О том, почему это может быть опасно, даже если все происходило под вашим присмотром и телефон вам честно вернули, рассказывает Минск-Новости со ссылкой на эксперта по информационной безопасности Евгения Кашкина.

Если к вашему телефону привязана банковская карта, то похитить деньги с нее – дело пары минут. Злоумышленник может установить на ваш телефон программное оборудование, которое обеспечит ему удаленный доступ к вашему девайсу или будут копировать все ваши логины и пароли и пересылать ему. А могут и прямо при вас, притворяясь, что делают звонок по собственной надобности или смотрят, как работает та или иная функция на вашем телефоне, снять деньги с вашего счета. У опытного мошенника на это уйдет совсем немного времени, а хозяин телефона даже не заметит, что его обворовывают.

—Ключевая задача банка — идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредством цифрового кода в виде SMS-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении, — объяснил Кашин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подобные аферы проворачивали два молодых человека в Минске. Они обманывали несовершеннолетних . ПОДРОБНОСТИ.