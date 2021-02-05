Белорусские судэксперты рассказали о самой странной подделке паспорта: такого точно никто не ожидал!

Иногда экспертам попадаются очень странные подделки. Фото: Оксана БРОВАЧ

Эксперты-криминалисты рассказали о, пожалуй, самой необычном поддельном паспорте, который им пришлось исследовать. Попался странный документ специалистам из Бобруйского МРО ГКСЭ.

Мужчина предъявил сотруднику ГАИ паспорт… гражданина СССР! Причем владелец документа родился в 1989 году, а паспорт, судя по сделанным в нем отметкам, ему выдали… 3 мая 2019 года. Выдан паспорт был «Главным Управлением паспортного стола СССР г.Москва». Владелец паспорта пытался убедить милиционера, что такие документы имеют юридическую силу на всем постсоветском пространстве.

Эксперты установили, что паспорт поддельный, но подделка очень высокого качества. Тем не менее, некоторые его участки были напечатаны на обыкновенном капельно-струйном принтере.

Чаще всего экспертам приходится проверять иностранную валюту, свидетельства о регистрации транспортных средств, медсправки, рецепты на лекарства, рассказали в ГКСЭ.