В Беларуси арестовали штрафы, оплаченные за протестующих: вот что говорит СК

СК Беларуси считает нарушением, если кто-то оплачивает штрафы за протестующих. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в СК Беларуси считают, что оштрафованные участники протестов должны заплатить штрафы со своих средств, проинформировало БелТА.

Такое заявление озвучил начальник УСК по Минску Сергей Паско. Глава минского управления СК рассказал, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных в связи с массовыми протестами, которые проходили в Минске в 2020-ом году.

Утверждается, что следователи выявили повторяющиеся факты финансирования незаконных массовых акций. За это СК принимает и оплату посторонними организациями и физлицами штрафов за привлеченных к административной ответственности участников протестов.

Начальник УСК по Минску Сергей Паско заявил, что установлены неоднократные факты финансирования протестов. Фото: СК.

- Лица, в отношении которых применили административные взыскания в виде штрафов, фактически не несут ответственности в результате такой деятельности, - посчитал Паско.

Глава УСК по Минску заметил, что под принципом индивидуальной ответственности, предусмотренной административным правом, понимается необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, привлеченным к ответственности. Иначе значение института личной ответственности полностью нивелируется.

- На эти средства (оплаченные штрафы - Ред.) Следственный комитет с санкции прокурора наложил аресты. Перед заинтересованными ведомствами инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с правонарушителей, - заключил начальник УСК.

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