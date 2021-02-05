Сергей Черечень сказал, что не будет участвовать и присутствовать на ВНС

Сергей Черечень считает, что ВНС не дает возможностей решать проблемы экономического, политического и социального характера. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что некоторых представителей оппозиции пригласили на Всебелорусское народное собрание, правда, в качестве гостя без права голоса. Среди приглашенных оппозиционеров был назван и экс-кандидат в президенты Сергей Черечень.

Сам политик и бизнесмен заявил, что комментируя приглашение его в качестве гостя на ВНС, многие не уловили иронию в его словах, сообщает пресс-служба партии «Грамада».

- Как экс-кандидат в президенты, председатель партии БСДГ, бизнесмен и человек, который ответственно относится к своим словам и поступкам - делал, делаю и буду делать только то, что действительно необходимо для моих избирателей и моей страны. Для тех, кто не понял: моя партия хотела использовать площадку ВНС для обмена мнениями и обсуждения плана развития Беларуси, но сейчас это невозможно! Я уверен: придет время, когда стороны будут договариваться, но это точно не сегодня! - уверен Черечень.

Также он заявил, что, по его мнению, на данный момент и белорусские власти, и оппозиция далеки от реальности и не готовы совместно решать существующие проблемы.

При этом, говоря о ВНС, политик сказал, что форум не отражает интересов его избирателей, а также не дает возможность решать проблемы экономического, политического и социального характера.

- Я буду наблюдать за мероприятием, но среди участников меня не будет, - заметил Сергей Черечень.

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