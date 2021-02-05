Как она выглядит в 57 лет! Эта белоруска сразится за титул самой красивой женщины в мире в категории 46+

Татьяна Бределева сразится за титул самой красивой женщины в мире в категории 46+. Корону победительницы национального конкурса Татьяне вручает его директор Евгения Тюленева.

В этом году организаторы международного конкурса Ms&Mrs Top of the World, который проходит в Латвии, получили много заявок в разных странах мира. Победительницу национального белорусского отбора профессиональное жюри выбирало из более 60 миссис или мисс в возрасте. Нашу страну представит 57-летняя минчанка Татьяна Бределева. Напомним, пенсионный возраст для женщин в Беларуси с этого года подняли до 57,6 лет.

Финал конкурса Ms&Mrs Top of the World Classic состоится 25-27 февраля 2021 года. В нем примут участие женщины из 12 стран мира. Белоруски впервые будут в числе дам, претендующих на драгоценную корону. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией за титул сразятся онлайн, следить за конкурсом можно будет на сайте конкурса или в соцсетях.

Представительница Беларуси Татьяна раньше работала в строительстве, а сейчас на заслуженном отдыхе, но, как признается сама, совсем не сидит дома. Она строит новую карьеру и уже является опытной моделью age plus (то есть, вне возраста), принимала участие в модных показах в Минске и других городах Беларуси. В связи с тем, что ей не нужно спешить на стройку, сегодня она может гораздо больше времени уделять личностному развитию. Женщина посещает тренировки по йоге, бачате и тайскому боксу.

– Я не позиционирую себя как пример для остальных и не делаю ничего специально, просто наслаждаюсь жизнью в новом статусе более свободной от работы женщины, постоянно открываю для себя что-то новое, на что раньше не хватало времени, – признается Татьяна. – Но если жюри увидело во мне что-то, что мотивирует других представительниц прекрасного пола и возраста, то я этому рада. У меня самой есть такой мотиватор – это мой сын, мой главный подарок судьбы. Я всегда гордилась его успехами и достижениями и очень рада, что сын разделяет и мои успехи тоже. Я уверена, что у каждой женщины должна быть поддержка. А если к этому прилагаются цели сделать себя и мир вокруг себя чуточку лучше, тогда все получится. Дальше – только большие победы.

А национальный директор конкурса красоты Евгения Тюленева отметила:

- Несмотря на то, что для участия в финале Ms&Mrs Top of the World не нужно будет никуда уезжать, этапы отбора будут не менее серьезными.

Белоруска подготовит видео-визитку, презентует национальный костюм и выступит в прямом эфире перед миллионами зрителей.

- Как опытный директор конкурса без ложной скромности скажу, что мы рассчитываем только на главную корону. И в этом году у нас как никогда высокие шансы, - замечает Тюленева.