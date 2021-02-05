Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 февраля 2021 года: 9 человек умерли и еще 1759 заразились COVID-19

Минздрав сообщил новые данные по заболеваемости коронавирусом в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, сколько еще человек в Беларуси заразились коронавирусом на пятницу, 5 февраля. Обновленную статистику сообщила пресс-служба Минздрава в телеграм-канале.

Так поясняется, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 759 пациентов. Общее число заразившихся с начала пандемии уже составляет 255 тысяч 172 «ковидных».

Также в Минздраве сказали, что из больниц за сутки были выписаны 1 тысяча 994 пациента.

- За все время с начала пандемии в Беларуси выздоровели 243 тысячи 144 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз «коронавирус», - подчеркнули в Минздраве.

Обновились статистические данные и по тестированию: еще 19,107 тысячи тестов за сутки и более 4,538 миллиона за все продолжительное время пандемии.

К сожалению, обновились данные и по смертности, скончались еще 9 пациентов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1 тысяча 764 человека с выявленным «ковидом».

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