Вот каким получился новый клип лидера System of a Down с белорусской актрисой Сашей Бортич в главной роли

Кадр из нового клипа лидера System of a Down с белорусской актрисой Сашей Бортич в главной роли.

Актриса Саша Бортич, уроженка Беларуси, стала главной героиней нового клипа Elasticity вокалиста группы System of a Down Сержа Танкяна. 5 февраля состоялась премьера клипа.

- Видео спродюсировал мой друг, режиссер Илья Найшуллер, а режиссер – Влад Каптур, – рассказал Серж Танкян в своем Instagram.

Добавим, что это уже не первый раз, когда Серж Танкян сотрудничает с белорусскими звездами. Так, несколько лет назад он записал дуэт с солисткой группы IOWA Екатериной Иванчиковой. Композиция называлась «Прекрасный день, чтобы умереть / A Fine Morning To Die». Она стала заглавной к российскому фильму «Легенда о Коловрате».

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