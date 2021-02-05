Белэнерго о восстановлении электричества в селах: Все жители этих 132 деревень могли бы жить в 2-3 многоэтажках в спальном районе

В Белэнерго рассказали как восстанавливается электроснабжение в небольших деревнях и на хуторах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что 4 февраля на Беларусь обрушились сильные снегопады. Где-то из-за снега останавливался транспорт, но таких массовых отключений электроэнергии, как во время «Ларса», не было. Хотя в Гомеле стояли троллейбусы из-за того, что в контактной сети пропало напряжение.

В целом же пресс-служба Минэнерго сказала, что последние сильные снегопады в центральной части Беларуси не принесли массовых отключений электричества.

С 06.00 утра 4 февраля по 5 февраля энергетики восстанавливали электроснабжение в 132 населенных пунктах Беларуси. В Белэнерго подчеркнули, что это небольшое число отключений.

- В обычные погожие дни до снегопада за сутки восстанавливали примерно в 50-60 населенных пунктах, - сообщили в пресс-службе.

И для сравнения продолжили, что населенные пункты, где восстанавливалось электроснабжение, это небольшие деревни до 50 жителей и хутора.

- Все жители этих 132 населенных пунктов могут комфортно проживать в 2-3 больших многоэтажных домах в городском спальном районе, - уверены в Белэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что энергетики продолжают обеспечивать бесперебойное энергоснабжение. И готовятся к грядущим морозам.

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