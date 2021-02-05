Посмотрите, какого цвета будет официальной факел предстоящей зимней Олимпиады в Пекине

Официальной факел предстоящей зимней олимпиады в Пекине будет бело-красно-белым.

Олимпийский факел – один из главный символов этого спортивного форума планетарного масштаба. Каждый раз дизайнеры всего мира стараются удивить публику и сделать самый лучший факел, который бы символизировал все самое хорошее и доброе в спорте и мире. 5 февраля организаторы предстоящей Олимпиады представили официально дизайн факела, который будет использоваться на предстоящей зимней Олимпиаде – она пройдет в 2022 году в Пекине. Факел выполнен в бело-красно-белых цветах.

Факел изготовлен из углеродного волокна, разработанного китайской компанией Sinopec, и напоминает две ленты, поднимающиеся снизу вверх по спирали, одна из них – красная, другая – серебристого, практически белого цвета. По замыслу организаторов, серебристый и красный цвета символизируют встречу льда и пламени. Факел украшен эмблемой Beijing 2022 и олимпийскими кольцами.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Талисманом предстоящих стартов станет панда.

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