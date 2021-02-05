Бывших работников БМЗ за блокирование работы предприятия осудили на 3 и 2,5 года колонии

Бывших заводчан осудили за блокировку работы предприятия в Жлобине в августе 2020 года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-служба Генеральной прокуратуры в телеграм-канале сообщила подробности уголовного дела против трех бывших работников БМЗ за организацию беспорядков на предприятии в августе 2020-го года.

Суд проходил в Жлобине. Трех экс-заводчан обвиняли в том, что они вместе с другими протестующими 17 августа 2020-го года днем незаконно проникли на территорию промзоны завода, и впустили туда через турникет и шлагбаум посторонних лиц.

- После этого они заблокировали проезжую часть и остановили движение технологического транспорта, доставлявшего сырье в цеха завода. Что привело к вынужденной остановке работы дуговых электросталеплавильных печей. Покинуть территорию БМЗ и не мешать транспорту отказались, - уточнили в Генпрокуратуре.

Ущерб, причиненный предприятию, составил свыше 1000 белорусских рублей.

Суд признал бывших работников БМЗ виновными (ч.1 ст.342 УК РБ) и приговорил одного из мужчин к 3 годам колонии общего режима, а двух его товарищей к 2,5 года.

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